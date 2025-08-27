Microsoft çalışanlarına İsrail kelepçesi

Microsoft'un genel merkezinde toplanan göstericiler, şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto etti Teknoloji devi Microsoft'un İsrail hükümeti ile bağlarını protesto edenlerden 7 kişi gözaltına alındı. Polis, Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapanlardan 2'si mevcut 3'ü eski çalışanı ise kelepçeleyerek dışarı çıkardı. Geçen hafta da aynı sebeple şirketin genel merkezinin önünde düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alınmıştı.