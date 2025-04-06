Microsoft’a tepki çığ gibi büyüdü

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırımında katliam ordusuna yapay zekâ desteği verdiği ortaya çıkan Microsoft'un 50. yıl dönümü partisi dikkat çeken protestolara sahne oldu. Etkinliğe katılan bazı mühendisler, İsrail'in katliamlarına destek veren Microsoft'a sert tepki gösterdi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'ın ve şirketin eski CEO'su Steve Ballmer'ın da bulunduğu seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Faslı mühendis Ibtihal Aboussad'un ''Microsoft, İsrail ordusuna yapay zekâ silahları satıyor.

50 bin insan öldü ve Microsoft bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor" diyerek gösterdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aboussad'a destek mesajları yağdı. Çok sayıda kişi Aboussad'u bu çıkışından dolayı tebrik etti. Şirketin yapay zekâ bölümünden yazılım mühendisi Vaniya Agrawal da aynı partide Gates ve Ballmer'ın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz. Elinizde kan var!" diye bağırdı. Bazı Microsoft çalışanları da şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösterdi. Associated Press'in 2025'in başlarında yaptığı araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zekâ modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.