Microsoft’ta küresel kesinti: 74 ülkede şirketler ve kamu kurumları etkilendi

Merkezi ABD 'nin Washington eyaletinde bulunan teknoloji şirketi Microsoft'un bulut tabanlı platformu Microsoft 365 ile Exchange Online altyapısına bağlı Outlook, Teams ve yapay zeka asistanı Copilot gibi hizmetlerinde dün başlayan erişim kesintisi, Asya -Pasifik bölgesinde bugünkü mesai saatlerine kadar uzandı. Exchange Online'a bağlı olmayan özelliklerin çalışmaya devam ettiği bildirilirken, kesinti takip platformu Downdetector'de Outlook için yaklaşık 140 bine ulaşan sorun bildirimlerinin normal seviyenin 2 bin katını aştığı, ilerleyen saatlerde ise düşüşe geçtiği kaydedildi.

Microsoft, kesintinin altyapıdaki 'aşırı yüklenmeden' kaynaklandığını, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalarak otomatik durum kontrollerinden geçememesinin, çalışan diğer sunucular üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi. Şirketten yapılan resmi açıklamalarda, olayın kötü niyetli bir faaliyetten ya da siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu olmadığı vurgulandı. Sanal medya hesabından yapılan son güncellemelerde ise trafiği yeniden yönlendirme ve sunucuları yeniden başlatma adımlarıyla bazı bölgelerde 'kısmi iyileşme' sağlandığı ancak uygulanan değişikliklerin kalıcı çözüm için 'beklendiği gibi sonuç vermediği' belirtilerek, kapasiteyi artırmak amacıyla alternatif yöntemlerin devreye alındığı kaydedildi.