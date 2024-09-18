Microsoft’tan Rusya’ya Kamala Harris suçlaması

MTAC Genel Müdürü Clint Watts da Harris hakkındaki videoların milyonlarca görüntülendiğini belirterek, Rus aktörlerin, internet siteleri ve sosyal kanallar aracılığıyla mesajlarını güçlendirmek için siber vekilleri ve hacker grupları kullanmaya devam edebilecekleri uyarısında bulundu. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland 4 Eylül'de, Rusya devlet kanalı RT'nin, Moskova yönetimi tarafından "Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde kamuoyunu yönlendirmek" ve böylelikle seçimleri etkilemek amacıyla örtülü şekilde kullanıldığını savunmuştu.

Garland, sadece RT'nin değil, Moskova tarafından yönlendirilen birçok sosyal medya platformu ile kullanıcısının da Amerikan kamuoyunu etkilemeye ve seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürerek, bu kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacaklarını belirtmişti.

ABD istihbaratı, 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.