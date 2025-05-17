Microsoft’tan soykırım itirafı

Amerikan teknoloji devi Microsoft sonunda Gazze soykırımındaki suç ortaklığını kabul etti. Şirketin blog sayfasında yayımlanan açıklamada, şirket, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail hükümetine hizmet sağladığını belirtti. Bazı durumlarda ticari anlaşmaların şartlarının ötesinde şirket teknolojilerine özel erişim sağlandığı belirtilen açıklamada, "Microsoft, 7 Ekim 2023'ü takip eden haftalarda esirlerin kurtarılmasına yardımcı olmak için İsrail hükümetine sınırlı acil durum desteği sağladı" denildi. Açıklamada, bu desteğin "önemli ölçüde" gözetim altında ve sınırlı temelde sağlandığı ifade edilerek, şirketin, "Gazze'deki sivillerin mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterdiğine" inanıldığı kaydedildi.

YAPAY ZEKÂ İLE BELİRLIYOR

Çalışanların endişeleri ve basında çıkan haberlerin, şirketi iç inceleme başlatmaya ve "ek bilgi toplama" için harici bir firmayı işe almaya sevk ettiği aktarılan açıklamada, dış firmanın kimliği belirtilmedi ya da rapor paylaşılmadı. Açıklamada, İsrail ordusunun teknolojilerini tam olarak nasıl kullandığına ilişkin doğrudan yanıt verilmezken, Microsoft, Associated Press'in (AP) yapay zekâ modellerinin ordunun hava saldırıları için hedef seçerken kullandığı istihbaratın tercüme edilmesine, sıralanmasına ve analiz edilmesine nasıl yardımcı olduğuna ilişkin yazılı sorularını yanıtlamayı reddetti. İsrail ordusuna yazılım, profesyonel hizmetler, Azure bulut depolama ve dil çevirisi de dâhil olmak üzere Azure yapay zekâ hizmetleri sağlandığı belirtilen açıklamada, ulusal siber alanını dış tehditlere karşı korumak için İsrail hükümetiyle birlikte çalışıldığı kaydedildi. Şirket, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusuna sağladığı özel yardım ya da Filistinlilerin haklarını ve mahremiyetini korumak için attığı özel adımlar hakkında ek ayrıntı taleplerine de yanıt vermedi.

MANİPÜLASYON ÇABASI TERS TEPTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun da diğer tüm müşteriler gibi şirketin "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Yapay Zekâ Davranış Kurallarına" uymakla yükümlü olduğu vurgulanarak, şirketin, İsrail ordusunun bu şartları ihlal ettiğine dair "hiçbir kanıt" bulamadığı belirtildi. Gazze'de öldürülen Filistinliler için şirket merkezinde etkinlik düzenlenmesine yardımcı olduktan sonra Ekim 2024'te işten çıkarılan eski Microsoft çalışanı Hossam Nasr, "Bu açıklamayla niyetlerinin aslında çalışanlarının endişelerini gidermek değil, İsrail ordusu ile ilişkileri nedeniyle zedelenen imajlarını aklamak için bir PR çalışması yapmak olduğu çok açık" dedi. Electronic Frontier Foundation'ın yöneticisi Cindy Cohn, açıklamanın, Microsoft'un hizmetlerinin ve yapay zekâ modellerinin İsrail ordusu tarafından kendi hükümet sunucularında nasıl kullanıldığına dair ayrıntılar da dâhil olmak üzere pek çok cevaplanmamış soruyu gündeme getirdiğini söyledi.