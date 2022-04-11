Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm

O DOKTORA BİR DAVA DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili doktor Alper Çelik hakkında, Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, komplikasyonlar gelişmesine ve doktora da bildirilmesine rağmen ölen şahsın hatalı olarak taburcu edildiği ve durumunun aciliyeti bildirilmeksizin bir tıbbi kuruluşa yönlendirilmediği, bundan ötürü de şüpheli doktorun meydana gelen ölümde kusurunun bulunduğu rapor edildi.