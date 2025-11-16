Mikro robotlar tedavide umut veriyor

Bilim insanları, damarlarda yüzerek ilaç taşıyabilen ve hedefe ulaşıp görevini tamamladıktan sonra vücutta çözünebilen, manyetik alan yardımıyla yönlendirilen mikro ölçekli robotları başarıyla test etti. İsviçre'deki ETH Zürih'teki robotik araştırmacıları, klinik manyetik navigasyon sistemi ve gerçek zamanlı röntgen görüntüleme teknolojisinden faydalanarak bu mikro robotları, damar yapısı insanlara benzeyen domuz ve koyunların beyin damarları içinde başarıyla yönlendirdi. Test kapsamında robotlar, damarlarda yüzerek hedef bölgeye ilacı bıraktıktan sonra vücutta kendiliğinden çözünerek tamamen yok oldu.