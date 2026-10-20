Milano-Cidde uçağında bomba alarmı: Roma’ya acil iniş yaptı!

İtalyan basınındaki haberlere göre, Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu'nun Milano-Cidde seferini gerçekleştirmek üzere bugün yerel saatle 14.45 civarında Milano Malpensa'dan havalanan "A320" tipi yolcu uçağı, bir süre sonra bomba tehdidi sebebiyle Roma Fiumicino Havalimanı'na acil iniş yaptı. İçinde 83 yolcu ve 10 mürettebat bulunduğu belirtilen yolcu uçağı, Fiumicino Havalimanı'na indikten sonra güvenlik kontrollerinden geçirildi.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI



Kontroller neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı. Uçağın yolcularını alarak gece saatlerinde Cidde'ye gitmek üzere Roma'dan ayrılması bekleniyor.