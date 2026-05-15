Millar: Türkiye ve İngiltere NATO’nun taşıyıcı sütunları
Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere'nin NATO askeri temsilcisi Tuğgeneral Eldon Millar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin Anadolu Ajansı'na konuştu. Millar "Türkiye'nin ittifaka kattıklarına bakarsanız, stratejik konumu açısından dünyanın birçok farklı bölgesi arasında hayati bir köprü görevi görüyor. Bir bakıma, İngiltere ve Türkiye'nin ittifakın iki ucundaki taşıyıcı sütunlar olduğunu sık sık söylüyoruz. Kuzey ve güney, doğu ve batı, ülkelerimiz coğrafi olarak bu alanda konumlanmış durumda" dedi.