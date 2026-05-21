Milli İstihbarat Akademisi raporu: Ortadoğu’da yaşananlar Türkiye’nin önceliklerini etkiledi

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından hazırlanan "Askeri ve Jeopolitik Perspektiften ABD/ İsrail-İran Savaşı ve Türkiye" başlıklı rapor yayınlandı. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın, modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı ifade edildi.

❱ Savaşın yalnızca askeri açıdan değil yapay zekâ destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği, bilişsel savaş, toplumsal dayanıklılık ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı.

❱ Kritik altyapılar, enerji tesisleri, radar ağları, iletişim sistemleri ve lojistik merkezlerin savaşın öncelikli hedefleri haline geldiği ifade edildi.

❱ İsrail'in İran'ın zayıflamasını stratejik fırsat olarak değerlendirdiği; özellikle Suriye, Lübnan ve Doğu Akdeniz hattında operasyonel alanını genişletme eğilimi göstermesinin bölgesel güvenlik mimarisini daha kırılgan hale getirdiği vurgulanan raporda, İsrail'in bölgeyi kendi lehine şekillendirme arayışının Türkiye ile stratejik rekabet ihtimalini artırdığı bildirildi.

❱ ABD/İsrail-İran Savaşı'nın, uluslararası güvenlik düzeninin çözülmeye başladığı ve savaşın doğasının köklü biçimde dönüştüğü dönemin habercisi olduğu ifade edildi.

❱ Türkiye açısından temel meselenin ortaya çıkan bu tarihsel kırılmayı yalnızca kriz ve tehdit perspektifiyle değil; uzun vadeli stratejik ölçek büyütme fırsatı olarak okuyabilmek olduğu ifade edildi.