Milyarderler kıyamete hazırlanıyor

Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, uzak bölgelerde satın aldıkları araziler ve yeraltı sığınaklarıyla dikkat çekiyor. BBC, söz konusu isimlerin olası küresel felaketlere karşı hazırlık yaptığına dair adımlar attığını kaydetti. Habere göre, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'de 1400 dönümlük çiftliğinde 2014 yılında bir çalışma başlattığı söyleniyor.

Çiftlikte, kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip bir sığınak inşa edilmesi hedefleniyor. Zuckerberg'in dışında, diğer teknoloji devleri hakkında da spekülasyonlar var. LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman bir "kıyamet sigortasından" bahsetti. Daha önce Yeni Zelanda'nın böylesi 'kıyamet evleri' için popüler bir yer olduğunu iddia etmişti.