Milyarları var ama ömrü hapiste geçecek

İşadamıı ve hayırsever Sir Stanley Thomas'ın torunu olan Dylan Thomas, etli börek işinden elde ettiği 75 milyon sterlinlik serveti daha da büyütmesiyle tanınan bir dedenin tek vârisi. İngiltere'de en genç ve en büyük mirasçılardan biri olan Thomas, Noel arifesinde işlediği suçtan ötürü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 24 yaşındaki Dylan Thomas, Noel'den bir gün önce sabah saatlerinde ev arkadaşı ve yakın dostu William Bush'u boynuna ve vücuduna yaptığı 37 bıçak darbesiyle katletti. Cardiff Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Thomas cinayeti reddetse de kanıtlar, aksi yönde karar çıkmasına sebep oldu. Mahkeme, Thomas'ın en az 19 yıl hapis yatması gerektiğine hükmetti.