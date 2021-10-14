Milyonda bir yaşanacak olay! Uyurken üstünde gök taşı düştü!

Global News'in haberine göre taş, Ontario'daki Western Üniversitesinden bir ekip tarafından incelendi ve gök taşı olduğu doğrulandı. Profesör Peter Brown, "Yaşanan olaya ve sonuçlara baktığımızda gök taşı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Bir gök taşı tarafından yaralanan ilk kişi, Ann Hodgens isimli bir kadındı. 1954 yılında Hodgens'ın evine 8,5 kg'lık bir gök taşı düşmüştü ve genç kadın kalçasından yaralanmıştı.

Ruth Hamilton, Peter Brown ve ekibinin gök taşını incelemesinin ardından taşı hatıra olarak saklamak istediğini belirtti.