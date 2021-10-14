Milyonda bir yaşanacak olay! Uyurken üstünde gök taşı düştü!

Son günlerde gök taşlarından kaynaklı olaylar konuşuluyor. New Hampshire'da gizemli bir patlama sesi duyulmuş ve sesin kaynağının bir meteor olduğu belirtilmişti. Şimdi de ise daha ilginç bir olay yaşandı. British Columbia'da yaşayan Ruth Hamilton'un üstüne uyurken neredeyse 2 kilo ağırlığında olan bir meteorit düştü.
Derin bir uykuya daldığını belirten Hamilton, köpeğinin havlamasıyla birlikte uyandığını ve oldukça korktuğunu belirtti. Ruth Hamilton, "Ne yapacağımı bilmiyordum. Oldukça şaşırmış ve korkmuştum. Polisi aradım. Telefonla konuşurken yastıklarımın arasına baktığımda taşı gördüm. Neredeyse birkaç santim yanıma düşmüştü" şeklinde sözlerini sürdürdü.
Global News'in haberine göre taş, Ontario'daki Western Üniversitesinden bir ekip tarafından incelendi ve gök taşı olduğu doğrulandı. Profesör Peter Brown, "Yaşanan olaya ve sonuçlara baktığımızda gök taşı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.
Bir gök taşı tarafından yaralanan ilk kişi, Ann Hodgens isimli bir kadındı. 1954 yılında Hodgens'ın evine 8,5 kg'lık bir gök taşı düşmüştü ve genç kadın kalçasından yaralanmıştı.
Ruth Hamilton, Peter Brown ve ekibinin gök taşını incelemesinin ardından taşı hatıra olarak saklamak istediğini belirtti.