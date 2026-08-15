Milyonerlere yangın şoku

ABD'de geçen yılki Los Angeles yangınlarında aralarında ünlülerin de olduğu dolar milyonerinin evleri küle dönmüştü. O yangınların bir benzeri son bir haftadır tarihinin en sıcak günleri yaşayan İngiltere'de de yaşandı. Ülkenin Batı Midlands bölgesinde jet sosyetenin golf turizmi için de kullandığı yazlık evlerinin olduğu Stourbridge kasabasında kuru ot ve cam kırıklarının sıcak havayla teması nedeniyle yangın çıktı.

"Milyonerler caddesi" olarak bilinen lüks semte sıçrayan yangında değerleri milyonlarca sterlini bula 30 ultra lüks konut tamamen yanarak küle döndü. 150 bölge sakini ellerinde birkaç torbayla yanan evlerini geride bırakarak bölgeyi terk etti.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangınlarda, 19'u hastaneye kaldırılan 54 kişi tedavi altına alındı. Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam eden aşırı sıcaklar İngiltere'de de 38 dereceyi bularak ülke genelinde acil durum ilan edilmesine yol açtı. Sıcak hava dalgası nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

'MANGAL SATIŞI DURSUN'

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısında bulundu.