Milyonlar meydanlara akın edecek

İran-İsrail Savaşı 14. gününe girerken İran'da halk meydanları terk etmiyor. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde kent meydanları her gece yüz binlerce İranlıya ev sahipliği yapıyor. Meydanlara toplanan İran halkı, ABD ve İsrail'e ölüm sloganları atarak lanetler okuyor. Her cadde ve sokakta İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in fotoğrafları bulunuyor.

CUMA NAMAZI SONRASI GÖSTERİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagher Galibaf, halka yaptığı çağrıda, "Eski bir asker olarak vatandaşlara 3 çağrıda bulunuyorum: Sokak, sokak, sokak... Sokakları boş bırakmayın!" ifadelerini kullanmıştı. İslam coğrafyasında ramazan ayının son cuma günü "Dünya Kudüs Günü" olarak kabul ediliyor. Bu doğrultuda İran genelinde bugün cuma namazının ardından yönetime destek gösterileri yapılması ve bu İsrail karşıtı protestolara milyonlarca İranlının katılması bekleniyor İran'da halkın temel ihtiyaçlara erişiminde bir sorun olmazken, sadece petrol alımına sınırlandırma getirilmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Tahran'daki petrol rezervlerine yönelik saldırısı sonrası araç başına günlük 20 litre mazot sınırlandırması getirildi. Bunun yanı sıra ulaşımın kolay bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla metrolar da ücretsiz hizmet vermeye başladı. Savaşın seyri, ABD ve İsrail ittifakının Tahran sokaklarında İran güvenlik güçlerine ait kontrol noktalarını hedef almasıyla farklı bir boyut kazandı. İsrail ayrıca, rejimin devrilmesi hedefi doğrultusunda İran Devrim Muhafızlarının maaşının ödendiği Sepah Bankası'nın serverlarının bulunduğu merkezi füzeyle hedef aldı. Saldırının ardından Tahran'dan cevap gecikmedi. İranlı yetkililer, Körfez ülkelerinde bulunan ABD ve İsrail bağlantılı uluslararası bankaların hedef alınabileceğini söyleyerek, sivillere bu bölgelerden en az 1 kilometre uzak durmaları çağrısında bulundu.