Minneapolis’te silahlı saldırı dehşeti: Polisler de hedef oldu! 2 ölü

Polis yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada, 1 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, saldırıda aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesi ve net yaralı sayısına dair detay paylaşmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, X sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.