Minneapolis’te silahlı saldırı dehşeti: Polisler de hedef oldu! 2 ölü
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin de ölü ele geçirildiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldi.
Olaya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, saldırıda aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesi ve net yaralı sayısına dair detay paylaşmadı.
Polis yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada, 1 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Öte yandan yetkililer, saldırgan olduğundan şüphelenilen 1 kişinin de ölü ele geçirildiğini aktardı.
Minnesota Valisi Tim Walz, X sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.