Minnesota yine karıştı

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentindeki polis şiddetini eleştiren protestolarda bir kişi daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince vuruldu. Olay, Minneapolis kentinin 26 Sokak ile Nicollet Caddesi civarında meydana geldi. Sosyal medyadaki bir videoda, 8-10 civarında ICE polisinin zorla yere yatırdıkları bir kişiyi gözaltına almak için boğuştuğu görüldü. Videoda, bazı ICE polislerinin söz konusu kişiyi yumruk ve tekmelerle darbettiği sırada ilk önce tek el silah sesi duyulurken hemen ardından bunu 9-10 el sıkılan silah sesi izledi.

'KAHRETSİN! YİNE ÖLDÜRDÜLER'

Gözaltına alınan kişi yerde hareketsiz kalırken, videoyu çeken kişinin, "Kahretsin, yine birini öldürdüler, şaka mı yapıyorsunuz?" şeklinde öfkeli ifadeleri duyuldu. Yerel medyaya konuşan görgü tanıklarına göre göğsünden vurulan kişi kalp masajı yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, AP ajansına yaptığı yazılı açıklamada, vurulan kişinin iki şarjörlü bir ateşli silah taşıdığını ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade etti. AP tarafından elde edilen bir hastane kaydında vurulan kişinin 37 yaşındaki bir erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirtildi. Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı beyaz bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

BEYAZ, ERKEK HEMŞİRE, ABD VATANDAŞI VE SENDİKA ÜYESİ

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu (AFGE), Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden Alex Jeffrey Pretti (37) olduğunu açıkladı. AFGE'nin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, "Bir sendika üyemiz bugün hayatını kaybetti ve bu başlı başına yıkıcı" ifadeleri kullanıldı. Minneapolis VA Sağlık Sistemi'ne bağlı çalışanları temsil eden AFGE'nin açıklamasında Pretti'nin, yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı. Amerikan Hemşireler Birliği de Pretti'nin ölümünden "derinden rahatsız" olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

PROTESTOLAR ÜLKE ÇAPINA YAYILDI

Olaydan sonra gergin olan eyalet daha da karıştı. 100'den fazla gösterici "ICE dışarı" sloganlarıyla olay yerinde toplanırken, federal ICE ekipleri ile göstericiler arasında gerginlik had safhaya çıktı. Sosyal medyadaki video paylaşımlarında, ICE polisinin göstericilere gaz bombaları ile müdahale ettiği görüldü. Los Angeles, San Francisco ve New York olmak üzere ABD'nin belli başlı kentlerinde protestolar düzenlendi. Gösterilerde "Stop ICE" ve "Terrorist ICE" sloganları atıldı. Göstericiler, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) politikalarını protesto ederek federal göç uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

SABRIMIZ TÜKENDİ

Minnesota Valisi Tim Walz, sosyal medya hesabından "Bu sabah federal ajanlar tarafından gerçekleştirilen bir başka korkunç silahlı saldırının ardından Beyaz Saray ile görüştüm. Minnesota'nın sabrı tükendi. Bu mide bulandırıcı" ifadelerini kullandı. Trump'tan ICE polislerinin operasyonlarına son vermesini isteyen Walz, "Binlerce şiddet yanlısı, eğitimsiz memuru Minnesota'dan çekmeli. Hemen şimdi" diye isyan etti.

TRUMP YİNE ICE'Yİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial hesabından vurularak öldürülen kişiye ait olduğu iddia edilen silahın fotoğrafını paylaşarak, "Bu, (iki ilave dolu şarjörle) silahlı kişinin silahı, dolu ve ateş etmeye hazır. Bu ne anlama geliyor? Bu polislerin çoğunun görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE'nin kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor" dedi.