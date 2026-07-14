Minnettarız Türkiye

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 490'a çıktı. Yaralı sayısının 16 bin 740 olduğunu açıklanırken enkaz altında yaklaşık 50 bin kişi var. Halkın ve uluslararası kuruluşların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaket sonrası yardıma koşan ülkelerin başında gelen Türkiye, Venezuela'nın yaralarını sarmak için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den iki askeri kargo uçağıyla gönderilen 275 çadır ve 7 ton tıbbi malzeme olmak üzere toplam 30 ton insani yardım malzemesi depremlerden etkilenen Venezuela'ya ulaştı. Simon Bolivar Havalimanı'na inen insani yardımları Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil karşıladı. Büyükelçi Karamanoğlu, depremlerin ardından Türk kurumlarının "büyük bir gayret" gösterdiğini belirtti.

'İLK ANDAN İTİBAREN YANIMIZDA'

Türk arama kurtarma ekiplerinin iki hafta boyunca "büyük bir özveri" gösterdiğini dile getiren Karamanoğlu, "Venezuela makamları ve Venezuela halkı, ekiplerimizin çalışmalarından takdirle söz ediyor. Haberlerde Türk ekiplerinin ne kadar profesyonel ve özverili çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı personeline çok teşekkür etmek istiyorum" dedi. Venezuelalı Bakan Gil de Türkiye'nin dayanışmasının önemine işaret ederek, "...Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk halkına... teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, felaketin ilk anından itibaren yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu" dedi. Sahada görev yapan arama kurtarma ekiplerine Venezuela Kahramanları Nişanı" takdim edildiğini hatırlatan Gil, "...Bizlerle el ele veren Türkiye'nin en seçkin, en iyi yetişmiş uzmanlarına teşekkür ediyoruz. Minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bugün yeni bir insani yardımı daha teslim alıyoruz" diye konuştu.





UMUTLA SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR

Venezuela'da ölü sayısı 4 bini aşarken aileler hâlâ sevdiklerinin bulmayı umuyor. Depremin üzerinden 20 gün geçmesine rağmen ölüm kokan enkazların başında kendi çabalarıyla kazı yapıyorlar. Bazıları ölü de olsa yakınlarına ulaşmak istediklerini belirtiyor. Onlardan biri de depremlerden sağ kurtulan 72 yaşındaki Janet Viana. Yerle bir olan La Guaira bölgesinde yaşayan Viana, oğlunu bulmaya çalışıyor. Viana. "Umarım her şey yok olmadan önce oğlumun cesedini bulabilirim" diyor. 30 yaşındaki Javier Villegas ise içeride yaklaşık 38 ceset olduğunu belirttiği enkazın başında hükümetin yardımını bekliyor. 106 saat sonra 21 yaşındaki bir genç enkaz altından canlı olarak çıkarılmıştı.