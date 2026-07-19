Misilleme kıyameti

Tüm dünya kalıcı ateşkesi beklerken ABD-İran Savaşı'nda karşılıklı saldırı dalgası bölgeyi yeniden ateş çemberine çevirdi. ABD'nin bir haftayı aşkın süredir devam eden saldırılarda İran'a ait askeri gözetleme tesisleri, lojistik altyapısı, yeraltı silah depoları, deniz unsurları ve enerji alt yapısı hedef alındı. İran ise Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerindeki kritik ABD üslerine sert misilleme saldırılarında bulundu. İran saldırısında Kuveyt'teki elektrik ve su tesisinde yangın çıktı. Bölgede siren sesleri susmazken yoğun bombardıman sivil hayatı felç etti.

10 BİN KİŞİ SUSUZ KALDI

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sivil hayatı vurdu. Büyük panik yaşanan ülkede durum her geçen gün zorlaşıyor. ABD'nin son on günde İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi. Hürmüzgan eyaletinde 2 köprü ve 1 tünelin vurulduğu kaydedildi. Hürmüzgan eyaleti Su İdaresi, ABD'nin Cask kentinin batısında bulunan bir su dağıtım pompasına saldırı düzenlemesi sonucu bölgede yaşayan 10 bin kişinin susuz kaldığını bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran'dan bu yana, ülkeye düzenlenen saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. İran saldırısında Kuveyt'teki elektrik ve su tesisinde yangın çıktı.

HAMANEY: TRUMP'IN İMZASI GEÇERSİZ

İRAN lideri Mücteba Hamaney, İran-ABD mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, "Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu. "Hem savaş, hem müzakere" politikasının bittiğini vurgulayan Tahran yönetimi, gerekirse kapsamlı saldırı ve imha aşamasına geçileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve nükleer talepleri kabule zorlamak için savaşı tırmandırmayı hedefliyor. Axios'un haberine göre, Trump, mevcut noktasal vuruşların çok ötesine geçecek bir taarruzu değerlendiriyor. Bu kapsamda, İran'ın elektrik santralleri gibi kritik altyapı tesislerinin bombalanması ve nükleer tesislerin vurulması planlanıyor.

2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

İRAN, misilleme saldırılarında Ürdün'deki bir askeri üssü de hedef aldı. CENTCOM, balistik füze ve İHA saldırılarına karşı koymaya çalışan 2 ABD askerinin öldüğünü, birinin kayıp olduğunu açıkladı. Yaralanan 4 asker ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.