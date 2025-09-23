Mısır Başbakanı Medbuli: Orta Doğu’da kalıcı barışın tek yolu ‘iki devletli çözüm’

Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Medbuli, İsrail için güvenliğin askeri güç ve oldubitti politikalarıyla sağlanamayacağını belirtti. "Filistinlilerin haklarını yok saymak, sadece gerilimi tırmandırır ve istikrarsızlığı artırır." dedi.

Henüz Filistin'i tanımamış ülkelerin derhal, koşulsuz şekilde tanıma adımı atması gerektiğini dile getiren Medbuli, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının zorunlu ve mümkün olduğunu ifade etti.

SİSİ: BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ DESTEKLENEN BİR HAKTIR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de konferansa gönderdiği mesajda, bağımsız Filistin devletinin tanınmasının "barış ve güvenliğin tek yolu" olduğunu vurguladı.

Sisi, "Bu, bir hayal değil; Filistin halkının uğruna bedel ödediği ve tüm barışsever halkların desteklediği bir haktır. İki devletli çözüm, bölgedeki tüm halklar için kalıcı barış ve güvenliğin tek yoludur." ifadelerini kullandı.