Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Gazzelilerin tehcir edilmesine tepki: “Bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm”

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, Sisi, başkent Kahire'de Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sisi, ABD Başkanı Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısına işaret ederek, "Filistin halkının sürgün edilmesi veya tehcir edilmesi bizim içinde yer almayacağımız bir zulüm." dedi. Filistinlilerin Mısır'a tehcir edilmesinin ulusal güvenliği tehdit edeceğini ifade eden Sisi, "Bunu özellikle sürgün etme konusundaki söylentilerle birlikte söylüyorum. Mısır'ın ulusal güvenliği tehlikeye atılamaz ve iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşmak için Başkan Trump ile çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı. Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.