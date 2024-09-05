Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Türkiye ziyareti Arap basınında: Yeni bir aşamanın başlangıcı

TÜRKİYE - MISIR UZLAŞISI

Suudi Arabistan'ın eş-Şarkul Avsat gazetesi ise, Sisi'nin ziyaretini, "Mısır ve Türkiye yeni bir dostluk aşamasını kurma yolunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

Gazetenin haberinde, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel konularda istişarelerin derinleştirilmesine dayalı yeni bir dostluk aşamasının kurulması için ufuklar açtı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile yapılan bir röportaja yer veren gazete, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi: Sisi'nin Ankara ziyareti tüm sektörleri kapsayan anlaşmalara dönüşecek" başlığını kullandı.

Öte yandan Kuveyt'teki Alrai gazetesi, Sisi'nin ziyaretini için "Sisi - Erdoğan zirvesi; Stratejik açılım" başlığını kullanırken, el-Enba gazetesi, "Mısır Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye tarihi ziyaret", El-Ceride gazetesi de "Sisi ile Erdoğan arasında uzlaşı; Gazze'den Somaliye" manşetleriyle ziyareti okuyucularına ulaştırdı.

BAE'deki el-Halic gazetesi de, Sisi'nin Ankara ziyaretini, "Sisi ile Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatıyor" başlığıyla manşetine taşıdı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini izleyicilerine aktarırken, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu ise ziyareti "tarihi ve eşsiz" olarak nitelendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle 4 Eylül'de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.