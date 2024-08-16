Mısır Cumhurbaşkanlığı: Doha’daki ateşkes müzakereleri ciddi ve yapıcı bir ortamda yapıldı

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda "boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.

"Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği" bilgisine yer verilen önerinin, "boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı" vurgulandı.

Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.