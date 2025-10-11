Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan zirve açıklaması: Trump dahil, 20’den fazla lider katılacak!

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail ve Hamas arasında imzalanan barış anlaşması sonrası Şarm El Şeyh'te yapılacak olan Liderler Zirvesi'ne, Trump dahil, 20'den fazla liderin katılacağını açıkladı.

MACRON DA GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi desteklemek için Mısır'a gidecek. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın sonraki adımlarını görüşmek üzere pazartesi günü Şarm el-Şeyh kentine resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Macron'un ziyaretinin, Orta Doğu'da barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlayan Fransa ve Suudi Arabistan işbirliğindeki girişimin bir devamı olduğu belirtildi. Söz konusu girişimin, İsrail ile Filistin devletlerinin yan yana var olduğu "iki devletli çözüm" temelinde yürütüldüğü aktarıldı.