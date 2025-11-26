Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: “Lübnan'ın güvenliği için yoğun çaba yürütüyoruz”

Lübnan'ı tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürüttüklerini belirten Abdulati, son bir buçuk yılda 4'üncü kez Lübnan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak bunun Mısır'ın Lübnan'a verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. İkili ilişkilerdeki olumlu ivmeden memnun olduklarını belirten Abdulati, silahların devlet tekelinde toplanması kararına destek verdiklerini ifade etti.

"RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ, BU ÇABALAR DURMAYACAK"

Abdulati, "Lübnan'ın güvenliğini ve istikrarını tehdit eden riskleri önlemek için yoğun çabalar yürütüyoruz. Bu çabalar durmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda Kahire'nin, ateşkesi desteklemek, İsrail saldırıların tırmanmasını önlemek ve ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğini kaydetti.