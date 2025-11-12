Mısır Dışişleri Bakanı Ankara’da

Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati, bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bakan Abdulati eşbaşkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı düzenlenecek. İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda, 2026 yılında iki ülke cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlıklarında Kahire'de düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak. Fidan'ın Mısırlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde; ikili ilişkiler ve anlaşmalar, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve yeniden inşası, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve kalıcı istikrarı ve Doğu Akdeniz'de barış ve bölgesel meseleler ele alınacak.