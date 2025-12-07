Mısır Dışişlerinden Suriye çağrısı: ’İsrail’in saldırılarını reddediyoruz’

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu marjında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bir araya geldi. Görüşmede Abdulati, Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine ilişkin Mısır'ın değişmez tutumunu vurguladı.

SURİYE'DE İSTİKRAR KORUNMALI

Suriye'nin istikrarını korumak ve halkının haklarını güvence altına almak için ulusal devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Abdulati, Kahire'nin, "Suriye topraklarını hedef alan tüm İsrail saldırılarını kesin bir dille reddettiğini" ifade etti.

Abdulati, mevcut şartların Suriye'nin egemenliğini zayıflatan müdahaleleri veya uygulamaları gerekçelendirmek amacıyla kullanılmasının doğuracağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.