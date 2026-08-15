‘Mısır ile işbirliği barışa hizmet ediyor’
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'la işbirliğinin bölgede barışa hizmet edeceği mesajı verdi. Fidan, NSosyal hesabından, Mısır ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Ziyaret kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık ettiklerini vurgulayan Fidan, ziyaretin iki ülkenin "mükemmel düzeyde" seyreden ikili işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.