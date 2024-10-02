Mısır, İsrail saldırısına tepki gösterdi: Tehlikeli bir dönüm noktası

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda Lübnan başta olmak üzere bölgede meydana gelen son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Mısır'ın Lübnan'daki gelişmelerle ilgili "derin endişe duyduğuna" işaret edilen açıklamada, "Mısır, bu hassas dönemde Lübnan hükümeti ve halkıyla dayanışma içindedir. Lübnan'ın istikrarını, birliğini ve egemenliğini korumak için her türlü çabayı göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in gerilimi tırmandıran tek taraflı adımlarının bölgeyi tehlikeli gelişmelere sürüklediği, olayların kapsamlı bir bölgesel savaşa yol açabileceği" uyarısında bulunuldu.