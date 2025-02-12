Mısır Trump’ın planını reddediyor: Kahire yönetimi ABD’den rahatsız

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının ismini vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Kahire yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriye karşı olduğu ifade edildi.

Mısırlı üst düzey yetkililerin konuya ilişkin almış oldukları pozisyonu korudukları ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bir yerlere yerleştirilmesi fikrini reddettikleri kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için ülkede bir yer tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri konusundaki herhangi bir teklifin reddedildiği ve krize ilişkin çözümün Gazze'deki Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Haberde, "Mısır, Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrailli ve ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor." ifadelerine yer verdi.