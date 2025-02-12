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Giriş Tarihi: 12.2.2025 11:57

Mısır Trump’ın planını reddediyor: Kahire yönetimi ABD’den rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump’ın tepki çeken Gazze planı Mısır tarafından bir kez daha reddedildi. Kahire yönetimi, Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriye kapalı olduklarını bildirdi.

AA
Mısır Trump’ın planını reddediyor: Kahire yönetimi ABD’den rahatsız

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" kanalının ismini vermediği Mısırlı kaynaklara dayandırdığı haberde, Kahire yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere ülke içinde toprak tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri yönündeki her türlü öneriye karşı olduğu ifade edildi.

Mısırlı üst düzey yetkililerin konuya ilişkin almış oldukları pozisyonu korudukları ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bir yerlere yerleştirilmesi fikrini reddettikleri kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için ülkede bir yer tahsis edilmesi ya da başka bir yere yerleştirilmeleri konusundaki herhangi bir teklifin reddedildiği ve krize ilişkin çözümün Gazze'deki Filistinlilerin kendi topraklarında kalmasını sağlaması gerektiği vurgulandı.

Haberde, "Mısır, Filistin meselesiyle ilgili olarak İsrailli ve ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalardan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor." ifadelerine yer verdi.

"ORTA DOĞU'NUN RİVİERASI"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" söylemiş, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu. Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

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Mısır Trump’ın planını reddediyor: Kahire yönetimi ABD’den rahatsız
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