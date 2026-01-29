Mısır ve Fransa’dan kritik çağrı: ’Sükunetin tesisine yönelik ortak çabalar kritik önemde’

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KAHİRE-PARİS HATTINDA KRİTİK TELEFON GÖRÜŞMESİ

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve artan gerilimi masaya yatırdı. İki bakan, Orta Doğu'da yeni bir kriz dalgasının oluşmaması için sükunetin tesis edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ABD-İRAN GERİLİMİNE DİPLOMASİ VURGUSU

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki tansiyonun tehlikeli bir noktaya sürüklenmemesi için siyasi ve diplomatik çözümlerin öncelenmesi gerektiği vurgulandı. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, özellikle İran nükleer dosyasına ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için uygun şartların oluşturulmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede Sudan'daki kriz de ele alındı. Abdulati, kapsamlı bir ateşkese zemin hazırlamak için insani ara verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Sudan halkına yardımların ulaşabilmesi için güvenli insani koridorların açılması ve Sudan öncülüğünde kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısı yaptı.

Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunması konusunda Mısır'ın kararlı desteğini yineleyen Abdulati; ülkesinin ABD, BAE ve Suudi Arabistan ile yer aldığı "dörtlü mekanizma" çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Fransız mevkidaşına bilgi verdi.