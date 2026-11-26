Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Katar Emiri Temim, Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede bölgesel gelişmeleri, gerilimin düşürülmesini ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaları ele aldı. Görüşme, ABD ile İran arasında şubat ayının sonunda başlayan savaşın yol açtığı bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde yapıldı.

İki lider, Katar ve Pakistan'ın Washington ile Tahran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yürüttüğü arabuluculuk girişimleri sürerken bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede, gerilimin yayılmasını önlemek ve bunun bölge ile dünya güvenliği ve istikrarı üzerinde doğurabileceği ciddi sonuçları dikkate alarak siyasi çözümler ve diyaloğun önceliklendirilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı.

Sisi, Mısır'ın Katar ve diğer Körfez ülkelerinin güvenliğine tam destek verdiğini belirterek, Körfez'in güvenliğinin Mısır ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Filistin meselesindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması için Mısır'ın yürüttüğü yoğun çalışmalara işaret etti ve bu konuda Katar ile yakın koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sisi, tüm tarafların ateşkes anlaşmasına bağlı kalması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasının güvence altına alınması ve erken iyileştirme ile yeniden imar programlarının gecikmeden başlatılması gerektiğini kaydetti.

Mısır-Katar ilişkilerinin çeşitli alanlarda sürekli gelişmesinden duyduğu memnuniyeti de aktaran Sisi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Katar Emiri Temim ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kahire'de Sisi ile bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi. Temim, "Mevcut zorluklara karşı istişarelere devam etmenin ve ortak çabaları koordine etmenin önemini vurguladık. Bu,bölgemizin güvenliğini ve istikrarını koruma, halklarının barış ve refah özlemlerini gerçekleştirme yolunda katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör