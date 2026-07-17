Mısır’da 18 mezarda altından dil bulundu

Mısır’da 18 mezarda altından dil bulundu
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Mısır'ın kuzeybatı kıyısında yer alan ve birçok medeniyetin aktif yerleşim yeri Marina El Alamein antik kentinde, yüzyıllardır açılmamış 18 antik mezar keşfedildi. Son keşiflerle birlikte antik kentteki mezar sayısı 44'e yükseldi. Mezarların içerisinde 24 ayar altın varaktan yapılmış yapay diller bulundu. Arkeologlar, bölgenin o dönem yoğun Yunan ve yerel halkın binlerce yıllık geleneksel Mısır defin ritüellerini kararlılıkla sürdürdüğünü ve kendi inançlarını koruduğunu vurguluyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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