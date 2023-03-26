Mısır’da 2 bin mumyalanmış koç başı bulundu

Mısır'ın tarihi Abidos kentinde çalışmalar yapan ABD ve Mısırlı arkeologlar, yeni keşiflere imza attı. Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlı, kazı çalışmaları sonucu Batlamyus Hanedanı (Milattan Önce 332-30) dönemine tarihlenen 2 bini aşkın mumyalanmış koç başı bulunduğunu duyurdu. ABD'li ekibin başkanı Samih İskender, bu kadar büyük miktarda mumyalanmış koç başının, "adak kurbanı olarak kullanılmış olmaları ya da 2. Ramses'in ölümünden sonraki bin yıl boyunca kutsanmaya devam ettiği" şeklinde iki olasılığı akla getirdiğini belirtti. Keşifle birlikte tapınakta, farklı ve benzersiz bir mimari tasarımı olan büyük bir yapı ile tapınağı çevreleyen kuzey duvarının bazı kısımları da ortaya çıkarıldı. Keşif, Abidos'taki 2. Ramses Tapınağı'nın tarihine dair önemli detayları da ortaya çıkardı. 2020'de tapınakta başka hayvanlara ait kemik ve iskelet parçalarına da ulaşılmıştı. DIŞ HABERLER