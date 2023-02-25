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Giriş Tarihi: 25.2.2023 02:59

Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu

Mısır'ın orta kesiminde 2 bin yılı aşan farklı tarihi dönemlere ait 22 antik mezar bulunduğu bildirildi. Minye ilinde ortaya çıkarılan mezarların Roma, Pers, Bizans ve Kıpti dönemlerine ait olduğu açıklandı

AA
Mısır’da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Barselona Üniversitesi'nden (Universitat de Barcelona) ortak bir heyetin, Minye ilinin Behnesa bölgesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, heyetin bölgede yaptığı kazılarda Roma dönemine ait 3, Pers dönemine ait 3, Bizans ve Kıpti dönemine ait 16 mezar ortaya çıkardığı kaydedildi.

Heyetin, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmak için bölgedeki çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

Mısır'da yerli ve yabancı heyetler tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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Mısır'da 2 bin yıl öncesine ait 22 antik mezar bulundu
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