Mısır’da 3 bin yıllık altın bilezik kayboldu

Mısır'da envanter kontrolü sırasında 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ortaya çıktı. Mısır Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'deki Mısır Müzesi'nin restorasyon laboratuvarından 3 bin yıllık altın bir bileziğin kaybolduğunu ifade ederek, bileziğin en son ne zaman görüldüğünü belirtmedi.