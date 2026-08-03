Mısır’da 5,3 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi

Mısır’ın İsmailiye kentinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem başkent Kahire başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Sarsıntının Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail’e kadar ulaştığı, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Mısır’da 5,3 büyüklüğünde deprem: Sarsıntı çevre ülkelerde de hissedildi
AA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin'de de hissedildiği bildirildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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