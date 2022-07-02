Mısır’da dehşet anları! Köpek balığı saldırısında ölen turisti sahilden izlediler!

Mısır'da yaşanan bir köpek balığı saldırısı, kan donduran anlarıyla gündeme oturdu. Ülkenin en gözde tatil rotalarından biri olarak bilinen Hurgada'da gerçekleşen korkunç olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. 68 yaşındaki Avusturyalı kadın turist, Mısırlı eşiyle birlikte yaz tatilini geçirmek için bölgeye geldi. Kızıldeniz'in kıyısında olan bir tatil beldesinde kalan kadın, iskeleden denize girdi.