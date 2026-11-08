Mısır’da demir yolunda facia: Raydan çıkan trene arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın, yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği, Giza ve Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Açıklamada, kazanın ardından 52 ambulansın yaralıların tahliyesi ve hastanelere nakli için görevlendirildiği belirtildi.

Mısır 'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde tren kazası meydana geldi. Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada yaralanan 64 kişiden 54'ünün Vasta Hastanesi'ne, 10'unun ise Ayat Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

KORKUNÇ KAZA BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı klimalı yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı.

Feyyum'dan gelen 134 numaralı trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.