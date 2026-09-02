Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 16 ölü

Mısır'ın Güney Sina vilayetinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi.

Mısır’da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! 16 ölü
AA

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Güney Sina vilayetindeki Dehab ile Nuveybe kentlerini birbirine bağlayan kara yolunda seyreden yolcu otobüsü, Saada bölgesi yakınlarında devrildi.

İlk belirlemelere göre, 16 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 28 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanı Halid Abdülgaffar'ın talimatıyla bölgedeki sağlık hizmetlerinde teyakkuz seviyesi artırıldı, olay yerine 20 ambulans sevk edildi.

Turistik bir bölgede meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşamını yitirenlerin uyruklarına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#MISIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!