Mısır’da korkunç trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

Mısır'da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, Kahire-Asyut Batı Çöl Yolu'nun 55'inci kilometresinde meydana gelen kaza noktasına 28 ambulansın sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör