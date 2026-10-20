Mısır'da korkunç trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır’da korkunç trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı
DHA
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Mısır'da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün park halindeki bir tıra çarpması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel Ghaffar, Kahire-Asyut Batı Çöl Yolu'nun 55'inci kilometresinde meydana gelen kaza noktasına 28 ambulansın sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#MISIR #TRAFİK KAZASI

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