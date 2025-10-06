Mısır’da kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Gazze'deki savaşta henüz sona gelinmediğini" söyledi. Rubio, ABD'nin Gazze'deki rehinelerin bir an önce serbest bırakılmasını istediğini yineledi. Silahsızlanma sürecinin ele alınacağı planın ikinci aşamasının kolay olmayacağını belirten Rubio, "Bu zor olacak" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Hamas'ın Gazze'deki iktidarı devretmeyi reddetmesi halinde "tamamen yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını dile getirdi. CNN'in haberine göre, ABD, İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı görüşmelerin bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde başlaması bekleniyor.