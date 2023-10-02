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Giriş Tarihi: 2.10.2023 10:08

Mısır’da polis merkezi alevlere teslim oldu

Mısır’da bir polis merkezinde çıkan yangında 38 kişi yaralandı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

İHA
Mısır’da polis merkezi alevlere teslim oldu

Mısır'ın İsmailiye kentinde bir polis merkezinde gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alabildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangında 38 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Alevlerin sardığı binanın bir kısmının çöktüğü ve binanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Mısır'daki resmi istatistik kurumu verilerine göre 2022'de çıkan 49 bin 300 yangında toplam 203 kişi öldü, 855 kişi ise yaralandı.

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Mısır’da polis merkezi alevlere teslim oldu
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