Mısır’da Roma dönemine ait tapınak kalıntıları bulundu

Mısır Turizm Bakanlığının resmi Facebook sayfasından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Mısırlı arkeologların çalışmaları neticesinde Roma imparatorluğu döneminde tanrı olarak kabul edilen Zeus Cassius'a ait tapınak kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Tapınağın geçmişte bölgede yaşanan bir deprem nedeniyle yıkılmış olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, tapınağın girişinde yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki granit sütun ile birkaç taş blok bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 1910 yılında Fransız arkeologlar tarafından bulunan eski Yunan yazıtlarından söz konusu tapınağın varlığına dair bilgilere ulaşıldığı ancak tapınağın bugüne kadar bulunamadığı kaydedildi.

Tapınağın eski haline benzer şekilde yeniden inşa edilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.