Mısır’da tarihi keşif: 100 yıl sonra bulundu

Mısır’da yapılan arkeoloji kazıları sonucu yeni bir firavun mezarı ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, yaklaşık 12 yıllık bir çalışmanın ardından bölgede hüküm süren bir kralın mezarını keşfetti.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 14:18

Mısır'da arkeologlar, yaklaşık 100 yıllık aranın ardından yeni bir firavun mezarını daha gün yüzüne çıkardı. BBC'nin haberine göre İngiliz ve Mısırlı arkeologlardan oluşan araştırmacılar, yaklaşık 12 yıllık bir çalışmanın ardından M.Ö. 15. yüzyılda hüküm süren Kral 2. Thutmose'un mezarını Nil Nehri'nin batı kıyısındaki Luksor şehri yakınlarında buldu.

Mezarı kraliyet ailesi mensubu kadınların dinlenme yeri olduğu düşünülen bir yerde bulduklarını aktaran araştırmacılar, mezar odasında, mezarın bir firavuna ait olabileceğine işaret eden süslemeler tespit etti. Araştırmacılar, mezarın içindeki kireç taşlarını eleyerek 2. Thutmose ve eşi Kraliçe Hatşepsut'un isimlerinin yazılı olduğu kaymak taşından kavanoz parçalarına ulaştı.