Mısır’da trafik kazası! 10 ölü, 24 yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesindeki Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldiği aktarıldı.



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Yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlandığı belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör