Mısır'da trafik kazası! 10 ölü, 24 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin güneyinde minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazanın sabah saatlerinde Giza vilayetine bağlı 6 Ekim ilçesindeki Orta Çevre Yolu ile Dabaa Yolu kavşağında meydana geldiği aktarıldı.
Mısır'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! | Video
Yaralıların tedavisi için gerekli tüm imkanların sağlandığı belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
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