Mısır’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 7’ye yükseldi

Mısır 'da Gize-Fayoum seferini yapan bir yolcu treni, Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren başka bir trene arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkmıştı.

2002 YILINDAKİ ÖLÜMCÜL KAZADA 360 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Mısır, geçmişte de büyük tren facialarıyla gündeme gelmişti.

Ülkede 2002 yılında meydana gelen ve Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçen olayda, kalabalık bir yolcu treninde çıkan yangın 7 vagona yayılmış, en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.