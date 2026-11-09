Mısır’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 7’ye yükseldi
Mısır’da Gize-Fayoum seferini yapan trenin başka bir yolcu trenine arkadan çarpmasıyla yaşanan faciada 7 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, kazanın nedeni araştırılıyor.
Mısır'da Gize-Fayoum seferini yapan bir yolcu treni, Kahire-Aswan seferini gerçekleştiren başka bir trene arkadan çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıkmıştı.
Mısır'da tren kazası faciası! 7 ölü, 12 yaralı | Video
Mısır Sağlık Bakanlığı, Gize vilayetinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralananların sayısının ise 112'ye yükseldiğini açıkladı.
Acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, kazanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.
2002 YILINDAKİ ÖLÜMCÜL KAZADA 360 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Mısır, geçmişte de büyük tren facialarıyla gündeme gelmişti.
Ülkede 2002 yılında meydana gelen ve Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçen olayda, kalabalık bir yolcu treninde çıkan yangın 7 vagona yayılmış, en az 360 kişi hayatını kaybetmişti.