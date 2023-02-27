Mısır’dan 10 yıl sonra ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır, bölgemizin istikrarı, huzuru ve kalkınması için de son derece önemlidir. Mısır Akdeniz için, Arap dünyası için, İslam dünyası için, Filistin için, Afrika için önemli bir ülkedir. Ben inanıyorum ki ilişkilerimizi çok daha iyi seviyeye getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.