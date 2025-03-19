Mısır’dan AB’ye Gazze’ye saldırıların durması için İsrail’e baskı çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bedir Abdulati, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasına ilişkin Avrupalı yetkililerle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırıları ve bunun bölgenin istikrarına yönelik etkilerini görüştü.

Mısırlı Bakan, yaptığı görüşmelerde, İsrail saldırılarının bölgede gerilimi yeniden artırdığını, sükunet ve istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan çabaları sekteye uğrattığını söyledi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurgulayan Abdulati, Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları durdurması için AB'nin İsrail'e baskı yapması gerektiğine dikkati çekti.

Abdulati, ateşkes anlaşmasının kalıcı şekilde üç aşamada tamamlanma çabaları için arabuluculara fırsat verilmesi adına tarafların itidalli davranması gerektiğini belirtti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk, en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.