Mısır’dan Hürmüz’de gerilimi düşürme çağrısı: Savaşın bedelini bölge ülkeleri ödüyor

Abdulati, Mısır'ın gerilimi düşürmek adına tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla temas halinde olduğunu aktararak, "Askeri çözümler yalnızca daha fazla tırmanmaya ve gerilime yol açar." dedi.

Bölgesel ve uluslararası basın temsilcileriyle bir araya geldiği bilgilendirme toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır'ın farklı bölgesel ve uluslararası gelişmeler karşısındaki güncel tutumunu değerlendirdi.

Gazze'deki duruma değinen Abdulati, "Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının 10 Ekim 2025'te başlayan birinci aşama yükümlülüklerinin uygulanması ve geçen temmuz ayında başlayan ikinci aşamaya geçilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Abdulati, Mısır ve ortaklarının, başta Hamas olmak üzere Filistinli grupları, İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilmesi ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi karşılığında silah bırakmaya ikna ederek önemli bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Ancak birinci aşamadaki bazı yükümlülüklerin henüz uygulanmadığına dikkati çeken Abdulati, "Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girmesi bu yükümlülüklerin başında geliyor. İkinci aşamanın en önemli noktası, grupların silah teslimi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesiydi. Hamas buna onay verdi ancak İsrail yükümlülüklerini yerine getirmedi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve topraklara el koyma gibi adımlarının sükuneti engellediğini belirten Abdulati, bu tür uygulamaların Filistin devletinin kurulma imkanını ve adil barış umutlarını baltaladığını vurguladı.